„Madonna“ startet Medizin- und Beauty-Podcast

Mit „Leaders of Beauty and Health“ hat das Magazin Madonna einen neuen Podcast gestartet, der sich mit aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Gesundheit, Medizin und Beauty beschäftigt. Im Zentrum des Formats stehen Gespräche mit Experten aus unterschiedlichen Disziplinen – von Medizinern bis zu Unternehmern der Beauty-Branche.

Moderation durch die Madonna-Spitze

Durch den Podcast führen abwechselnd Madonna-Herausgeberin Jenny Magin sowie Madonna-Chefredakteurin Daniela Schimke. In den Gesprächen greifen sie zentrale Themen der Branche auf, ordnen Trends ein und beleuchten Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln. Der Fokus liegt auf einer sachlichen Vermittlung von Wissen ebenso wie auf persönlichen Erfahrungen der Gäste.

Auftaktfolge mit „Doc Felix“

Zum Start ist der deutsche Medfluencer Felix Berndt zu Gast, der unter dem Namen „Doc Felix“ bekannt ist und auf Instagram mehr als zwei Millionen Follower erreicht. Im Gespräch mit den beiden Moderatorinnen geht es unter anderem um medizinische Mythen in sozialen Medien sowie um das Konzept der Longevity. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf seiner Präsenz in sozialen Netzwerken. Berndt war im Jahr 2025 über einen Zeitraum von mehr als drei Monaten hinweg der am stärksten wachsende Instagram-Account im deutschsprachigen Raum.

Praktische Perspektiven

Der Podcast setzt auf eine Kombination aus fachlicher Expertise und persönlichen Einblicken. Neben der Einordnung aktueller Entwicklungen sollen auch praxisnahe Impulse vermittelt werden. Ziel ist es, komplexe Themen verständlich aufzubereiten und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Mit dem neuen Format erweitert Madonna sein inhaltliches Angebot um einen Audio-Schwerpunkt zu Themen rund um Gesundheit und Beauty.

(PA/red)