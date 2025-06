LWND holt erfahrenen Creative Director an Bord

Der 42-jährige Steirer bringt über 20 Jahre Branchenerfahrung mit – zuletzt war er in gleicher Position bei der seso media group tätig. Schöffmann gilt als preisgekrönter Kreativer mit Fokus auf ganzheitliche Markenstrategien und digitale Kommunikation. Nebenbei lehrt er seit 2013 an der FH St. Pölten und ist aktives Mitglied im Creativ Club Austria sowie im Art Directors Club of Europe.

Schöffmanns Berufslaufbahn

Nach seinem Abschluss an der Werbeakademie Wien im Jahr 2004 durchlief er verschiedene Positionen – vom Junior Texter über Senior Copywriter bis hin zum Creative Director. In den letzten zehn Jahren hat er sich der gebürtige Hamburger auf Kommunikation im Direct- und vor allem Digitalbereich fokussiert.

Inspirierende Kreativität

„Bei LWND treffe ich auf ein Team voller leiwander Expert:innen, die – wie ich – alle an die Kraft der kreativen Idee glauben. Ich bin überzeugt, dass kreative Lösungen mehr Wirkung erzielen, als uninspirierte“, erklärt Thomas Schöffmann seinen Wechsel zu LWND.

Auch Diego del Pozo, Founder & CEO von LWND, zeigt sich begeistert: „Mit Thomas haben wir nicht nur einen erfahrenen und mehrfach ausgezeichneten Kreativen gewonnen, sondern auch einen echten Teamplayer, der unsere Vision teilt und weiterentwickeln wird.“

(PA)