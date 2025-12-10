Louis Vuitton übernimmt Monacos Grand-Prix-Titel

Louis Vuitton steigt 2026 zum Titelsponsor des FORMULA 1® Grand Prix de Monaco auf. Die Entscheidung markiert eine Ausweitung jener Kooperation, die seit 2021 mit dem Automobile Club de Monaco und seit 2025 mit der Formel 1 besteht. Für die Marke bedeutet der Schritt eine stärkere Sichtbarkeit in einem globalen Umfeld, das sowohl Luxus- als auch Sportmärkte verbindet.

Louis Vuitton war bisher als Partner des monegassischen Rennens präsent und lieferte unter anderem den Trophy Trunk, der die Siegerpokale begleitet. In dieser Rolle war das Luxusunternehmen bereits bei den Erfolgen von Max Verstappen, Sergio Pérez, Charles Leclerc und Lando Norris sichtbar. Mit dem Titelsponsoring steigt das Engagement nun auf eine Ebene, die kommunikative, wirtschaftliche und markenstrategische Reichweite mit sich bringt.

Tradition und Markenführung

Auch 2026 wird Louis Vuitton den Trophy Trunk präsentieren – gefertigt in den Ateliers in Asnières, im Monogram Canvas und einem Rotton, der die monegassischen Farben zitiert. Die Marke nutzt das Rennwochenende zudem für zusätzliche Präsenz: Trackside-Banner und visuelle Signaturen sollen die Verbindung zwischen Luxusmarke und Motorsport modern interpretieren.

Der Schritt reiht sich ein in Louis Vuittons langjährige Strategie, internationale Sportereignisse als Bühne für Markenhandwerk und globale Positionierung zu nutzen. Vergleichbare Kooperationen bestehen etwa mit dem America’s Cup, dem Ballon d’Or®, den Olympischen Spielen Paris 2024 oder dem FIFA World Cup™.

Für Monaco bedeutet die Partnerschaft mit Louis Vuitton eine weitere Aufwertung jenes Rennens, das als eines der prestigeträchtigsten der Formel-1-Saison gilt.

