LG holt Perry Damiri als Marketing-Chef

Der frühere EMI-Manager und PlayStation-Stratege verantwortet seit April 2025 das Marketing und E-Commerce bei LG Österreich. 2026 soll die Marke im heimischen Technologiesektor emotionaler positioniert werden.

Mit Perry Damiri (49) gewinnt LG Österreich einen international erfahrenen Marketingmanager. Damiri, in London geboren und in Wien aufgewachsen, bringt eine Laufbahn mit, die Musikindustrie, Gaming, Social Media und globale Markenführung verbindet.

Vom Musikbusiness zur Markenarbeit

Seinen beruflichen Einstieg fand Damiri bei EMI Music. Dort arbeitete er mit internationalen Acts wie Tina Turner, Radiohead oder Roxette. Rückblickend beschreibt er die Zeit als prägend: Der Aufbau von Persönlichkeiten, strategisches Marketing und klassische PR gehörten zu den zentralen Lernfeldern dieser frühen Karrierephase.

PlayStation als Lifestyle-Produkt

Es folgte der Wechsel zu Sony Computer Entertainment. In verantwortlicher Marketingfunktion war Damiri daran beteiligt, die PlayStation als Lifestyle-Produkt für neue Zielgruppen zu positionieren – und die Konsole aus dem Kinderzimmer in den Wohnbereich zu bringen. Die strategische „Erwachsenwerdung“ der Marke gilt bis heute als Meilenstein im Gaming-Marketing.

Pionierarbeit im Social Media

Nach einer Phase der Selbstständigkeit gründete Damiri eine eigene Social-Media-Agentur. In den frühen Jahren digitaler Plattformen betreute er unter anderem DiTech, die Kronen Zeitung und Red Bull. Digitales Marketing sei seither eine seiner zentralen Leidenschaften geblieben.

Station Weltkonzern

Fünf Jahre lang verantwortete Damiri anschließend das weltweite Marketing von Austrian Audio, dem Nachfolgeunternehmen von AKG. Im April 2025 holte ihn LG Österreich als Head of Marketing & E-Commerce an Bord. Heute führt er ein fünfköpfiges, multinationales Team.

Sein Ziel ist klar formuliert: LG soll in Österreich stärker als „Love Brand“ wahrgenommen werden. Der Fokus liegt dabei auf Kundennähe und emotionaler Markenführung – insbesondere über ausgebaute Social-Media-Aktivitäten. Für 2026 kündigt Damiri zudem neue Produktakzente an. Dazu zählen Innovationen wie der nur neun Millimeter dünne, kabellose Wallpaper-TV, erstmals präsentiert Anfang Jänner auf der CES in Las Vegas.

