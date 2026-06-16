Am Freitag, den 26. Juni 2026, findet von 18:00 bis 21:00 Uhr die „Lange Nacht der Gebrauchtwagen“ in Brunn am Gebirge statt. An den Standorten in der Ziegelofengasse werden zahlreiche Fahrzeuge verschiedener Marken präsentiert. Die Veranstaltung richtet sich an Privat- und Geschäftskunden.

Im Fokus steht eine große Auswahl an sofort verfügbaren Fahrzeugen. Neben Gebrauchtwagen werden auch Neuwagen und Tageszulassungen gezeigt. Viele Modelle stehen direkt vor Ort zur Besichtigung und für Probefahrten bereit.

Zu den ausgestellten Fahrzeugen zählen unter anderem der vollelektrische Toyota bZ4X Touring, der Opel Corsa Edition als Tageszulassung, der Hyundai IONIQ 9, der Renault Captur, der Omoda 9 Plug-in Hybrid sowie der Dacia Bigster. Ergänzend wird auch ein Toyota Hilux in einer gewerblich ausgerichteten Variante präsentiert.

Begleitend findet ein Gewinnspiel statt, bei dem ein Aufenthalt in Bad Aussee verlost wird. Damit wird das Programm um einen zusätzlichen Erlebnisaspekt ergänzt.

Während der gesamten Veranstaltung stehen Beratungsgespräche sowie Probefahrten zur Verfügung. Eine vorherige Terminvereinbarung wird empfohlen, um eine gezielte Fahrzeugauswahl und Beratung zu ermöglichen.

Die „Lange Nacht der Gebrauchtwagen“ findet in der Ziegelofengasse 3 & 4 in 2345 Brunn am Gebirge statt.

Red.