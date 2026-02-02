Längere Einreichphase für den VAMP Award

Die Einreichphase für den VAMP Award 2026 wurde verlängert und läuft noch bis 9. Februar. Gesucht werden herausragende Projekte aus Below-the-Line-Marketing und Digital out of Home, die durch kreative Ideen, klare Konzepte und wirksame Umsetzung überzeugen. Die Auszeichnungen werden am 5. Mai 2026 in der Meinls Rösthalle im Rahmen der großen VAMP Award Show vergeben.

Der VAMP Award des Marketing Club Österreich rückt auch heuer wieder Marketing- und Kommunikationsleistungen ins Rampenlicht, die Marken jenseits klassischer Werbeformate erlebbar machen – nah an der Lebensrealität der Zielgruppen. Ausgezeichnet werden Kampagnen aus Ambient Media, Promotion, Live Marketing und Digital out of Home, die mit kreativen Ideen und klarer Umsetzung Aufmerksamkeit schaffen.

Seit seiner Einführung hat sich der VAMP Award als zentrale Bühne für Below-the-Line-Marketing etabliert. Er zeigt, wie unmittelbare Markenerlebnisse, kluge Aktivierung und der bewusste Einsatz von Raum, Situation und Kontext im heutigen Marketing wirksam eingesetzt werden.

Die Kategorien:

Ausgezeichnet wird in vier Hauptkategorien mit insgesamt 14 Subkategorien, die die gesamte Bandbreite des Below-the-Line-Marketings abdecken: Ambient Media, Promotion, Digital Out of Home (DOOH) und allgemeine Live-Marketing-Formate.

Ergänzend dazu wird auch 2026 wieder der VAMP Platin Award vergeben. Diese besondere Auszeichnung geht an jene Einreichung, die in der Bewertung der unabhängigen Fachjury über alle Kategorien hinweg die höchste Gesamtpunktezahl erreicht.

Neu ab der Edition 2026 ist die Kategorie Non Profit, mit der Kampagnen ausgezeichnet werden, die gesellschaftlich relevante Themen kreativ aufgreifen und dadurch Menschen aktivieren.

Award Show

Wer kreative Arbeit sichtbar machen, vor der gesamten Branche präsentieren und am 5. Mai 2026 in der Meinls Rösthalle feiern möchte, sollte jetzt unbedingt einreichen. Die Einreichphase für den VAMP Award 2026 des Marketing Club Österreich wurde verlängert und läuft noch bis 9. Februar 2026. Projekte können über das Tool auf www.awardix.com eingereicht werden.

Nach einer erfolgreichen Awardshow mit rund 750 Gästen, einem stark frequentierten Messebereich und knapp 30 Ausstellern im Vorjahr übersiedelt der VAMP Award 2026 erstmals in die Meinls Rösthalle. Die Awardshow verbindet Preisverleihung, Branchentreffpunkt und Networking und zählt zu den fixen Terminen im österreichischen Marketingkalender.

