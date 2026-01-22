Kurzvideos dominierten Instagram-Werbung 2025

Im Jahr 2025 hat sich auf Instagram ein deutlicher Wandel in der Werbung vollzogen. Mehr als die Hälfte aller Anzeigen auf der Plattform lief im Kurzvideo-Format Reels, wie Daten der Marktforschungsfirma Sensor Tower zeigen. Damit hat das vertikale Kurzvideo klassische Feed- und Story-Anzeigen überholt und ist zum wichtigsten Werbeformat geworden.

Reels gewinnt an Bedeutung

Laut Sensor Tower stieg der Anteil der Reels-Anzeigen von rund 35 Prozent im Jahr 2024 auf über 50 Prozent im Jahr 2025. Besonders in den USA verbringen Nutzer inzwischen einen großen Teil ihrer Zeit im Reels-Feed: 46 Prozent der gesamten Instagram-Nutzungszeit entfielen auf Reels, nach 37 Prozent im Vorjahr. Das zeigt, dass Kurzvideos mittlerweile das Zentrum der Nutzeraktivität auf der Plattform bilden.

Meta setzt auf Reels

Meta, der Betreiber von Instagram, hat in den vergangenen Jahren stark in Reels investiert. Neue Werbeformate, darunter trendbasierte Anzeigen, nutzen künstliche Intelligenz, um populäre Inhalte aufzugreifen. Außerdem werden Reels-Anzeigen getestet, die Nutzer überspringen können.

Wettbewerb mit anderen Plattformen

Der Trend zu vertikalen Kurzvideos ist nicht auf Instagram beschränkt. Auch YouTube Shorts und TikTok setzen auf algorithmisch gesteuerte Kurzvideos, die besonders hohe Nutzeraufmerksamkeit erzielen. Unternehmen verschieben daher zunehmend Werbebudgets in dieses Format, um ihre Zielgruppen dort zu erreichen, wo sie die meiste Zeit verbringen. Analysten erwarten, dass Reels weiterhin an Bedeutung gewinnen wird. Meta prüft dabei sowohl neue Funktionen als auch zusätzliche Werbeoptionen innerhalb des Formats, um die Attraktivität für Werbetreibende zu erhöhen und die Plattform für Nutzer interessant zu halten.

