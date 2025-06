Werbe-Amor: Vorauswahl in vier Etappen

Der Werbe-Amor des KURIER ist in die zweite Runde gegangen: Nach dem Auftakt im April wurde nun die Kategorie „Reise & Mobilität“ abgeschlossen – die Sieger stehen fest. Fachjury und Publikum zeichneten ihre Favoriten in Print, Digital und TV aus. Als Nächstes startet das Online-Voting zur dritten Vorauswahl, die sich den Bereichen Bauen, Wohnen und Multimedia widmet. Alle bisherigen Ergebnisse sowie die Möglichkeit zur Teilnahme am Publikumsvoting finden sich unter kurieranzeigen.at/werbe-amor.

Der KURIER Werbe-Amor zeichnet herausragende Sujets in Print, Digital und TV aus. Die Bewertung erfolgt in mehreren Etappen: Insgesamt vier Vorauswahlen führen zur finalen Gala im Herbst. Die erste Runde war im April dem Bereich Dienstleistungen gewidmet. Die nun abgeschlossene zweite Auswahl fokussierte sich auf Reise und Mobilität. Es folgen im Sommer Bauen, Wohnen und Multimedia (mit Jurytermin im Juni und Onlinevoting ab etwa Mitte Juni), sowie eine vierte Vorauswahl rund um Handel, Marken und Lifestyle. Die besten Sujets aus allen Kategorien treten bei der Abschlussveranstaltung um den „Werbe-Amor“ in Gold, Silber und Bronze an.

Jury und Leserschaft mit getrennten Rankings

Die Vorauswahl fand Anfang Juni in der KURIER Medienhaus Lounge statt. Eingeladen waren prominente Vertreterinnen und Vertreter der Reise- und Mobilitätsbranche. Sie bestimmten eine Shortlist, über die anschließend die KURIER-LeserInnen online abstimmen konnten.

Ergebnisse der Fachjury „Reise & Mobilität“:

Print

Ruefa Niederösterreich-Werbung Audi

Digital

Niederösterreich-Werbung Audi Wiener Stadtwerke

TV

Vier Pfoten OBI WWF Österreich

Ergebnisse des Publikums-Votings:

Print

Oststeiermark Niederösterreich-Werbung Ruefa

Digital

Niederösterreich-Werbung Audi – Porsche Austria Skoda – Porsche Austria

TV

WWF Österreich Vier Pfoten OBI

Medienhaus betont Markenstärke

Begleitet wurde das Branchenevent von einem Bekenntnis zur Relevanz des KURIER als Werbeplattform. Elisabeth Laimighofer (Leitung Vermarktung KURIER Medienhaus) unterstrich in ihrer Begrüßung die crossmediale Reichweite und verwies auf „viele Millionen Kontakte“ über Print, Digital, Podcast und Eventformate. Ihr Stellvertreterin Martina Zadina betonte, wie wichtig emotionale Verankerung von Sujets in Zielgruppen sei – gerade in einem Umfeld mit hoher Werbedichte. Stefan Lechner (Bereichsleitung MediaPrint) hob die Stärke klassischer Werbeformen hervor: „Printwerbung bietet Verlässlichkeit, Klarheit – und das richtige Umfeld für gute Markenbotschaften.“

Auch KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl nahm sich Zeit für persönliche Gespräche mit Jury-Mitgliedern, Kunden und Agenturvertretern. Er betonte die strategische Neuausrichtung des Medienhauses mit stärkerem Fokus auf die Stammregionen Wien, Niederösterreich und Burgenland. Dabei soll gleichzeitig der Anspruch als bundesweite Qualitätszeitung nicht verloren gehen.

Die Lounge des Medienhauses war bei der Präsentation der Sieger-Sujets gut gefüllt. Zahlreiche Branchenvertreter nutzten die Gelegenheit zum Austausch, auch das Siegerfeld war teils persönlich anwesend. Mit dem Werbe-Amor unterstreicht das Medienhaus seinen Anspruch, nicht nur Informationsplattform, sondern auch Bühne für kreative Exzellenz in der Werbewirtschaft zu sein.

(red)