Kündigungswelle bei Netflix

Streaming-Branchenführer Netflix organisert seine Filmabteilung neu und setzt im Zuge dessen jeden Zehnten der rund 150 Mitarbeiter in diesem Bereich frei. Laut einem Bericht der „New York Times“ sollen Filmvorhaben in Zukunft zudem inhaltlich vielfältiger sein, was sich auch in der Bestellung des Managers Dan Lin seit Anfang des Monats widerspiegelt.

Zwei Regisseure entlassen

Wie die US-Zeitung unter Berufung auf mit den Plänen des Unternehmens vertraute Personen weiter berichtet, soll die bisher bei Netflix übliche Struktur der Filmabteilung nach Budgethöhen künftig von Filmkategorien abgelöst werden. Dem Vernehmen nach soll Lin bereits einen Vizepräsidenten sowie zwei Regisseure gekündigt haben.

Ziel der Umstrukturierung und personellen Neuaufstellung soll maßgeblich die Erweiterung des Angebots bei Filmen sein. Hierbei stehe die Unterschiedlichkeit der Interessen der zahlenden Abonnenten im Vordergrund. Teure Action-Filme mit großen Stars soll es zwar weiterhin geben, aber eben nicht nur. Zudem soll Lin die Qualität der Eigenproduktion sichern.

Update bei Künstlervergütung

Auch in Sachen Künstlervergütung stellt sich Netflix dem Bericht zufolge neu auf. Enorme Vorauszahlungen für Künstler soll es demnach nicht mehr geben, um Kosten einzusparen. Angedacht ist unter anderem eine Vergütung in Abhängigkeit des Erfolgs des jeweiligen Filmes beim Publikum. Ziel sei es, bessere Filme wesentlich budgeteffizienter zu produzieren.

PTE/Red.