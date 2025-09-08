„Küchentratsch“ mit Promis startet auf Puls 4

Ab Mittwoch, 10. September 2025, serviert Puls 4 zur Vorabendzeit ein neues Koch-Talk-Format: In „Küchentratsch“ besucht Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky wöchentlich heimische Prominente in deren Küchen. Gemeinsam wird geschnipselt, gelacht und erzählt – die erste Folge bestreitet Singer-Songwriter Julian le Play, weitere Gäste sind unter anderem Marko Arnautović, Fritz Grampelhuber, Manuel Rubey und Hilde Dalik.

Redaktionell? Werbung? Beides?

Produziert wird die Sendung von der Wiener Firma Das R& in enger Kooperation mit Billa. Der Lebensmittelhändler positioniert sein Sortiment sichtbar im Setting, die Kommunikation verweist explizit auf „die bunte Vielfalt“ der Produkte. Für die Zuseher stellt sich daher die Frage: Handelt es sich um ein redaktionelles Unterhaltungsformat oder um eine verkappte Dauerwerbesendung?

Produktplatzierung als Rechtsgrundlage

Medienrechtlich ist die Sache eindeutig: „Küchentratsch“ fällt nicht in die Kategorie Teleshopping, sondern in die Kategorie Unterhaltung mit zulässiger Produktplatzierung. Das österreichische Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz erlaubt derartige Integrationen, solange die redaktionelle Gestaltung erhalten bleibt, keine direkten Kaufappelle erfolgen und die Produktplatzierung als solche gekennzeichnet wird. Genau das muss von Puls 4 (in diesem Fall) geleistet werden, um Transparenz gegenüber dem Publikum zu gewährleisten.

Schauspielerei ohne Rabattmarkerl

„Küchentratsch“ ist damit weniger ein klassisches Kochmagazin, sondern ein Paradebeispiel für Content-Werbung im linearen TV: Unterhaltung mit Gesprächswert, aber auch ein Schaufenster für die Marke Billa. Und ein willkommenes Zubrot für die teilnehmenden Künstler und Künstlerinnen. Von Schauspiel- bis Ballkünstlern reicht der bunte Mix an Casting-Zutaten aus überwiegend heimischem Anbau.

Die dialektstarke Kabarettistin Angelika Niedetzky hält den Kochlöffel hoch und wird in ihrer unnachahmlichen Kumpeltyp-Rolle für leicht bekömmlichen „Küchentratsch“ sorgen .Dass sie und ihre Gäste sich gut verstehen werden – ab 10. September auf Puls 4, – dürfte niemanden überraschen. Dass es allen gut schmecken wird, ebenfalls nicht.

(PA/red)