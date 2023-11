KTHE I Team Farner zeichnet somit für die lokalen Umsetzungen der jeweiligen Kampagnen verantwortlich. Das reicht von der nationalen Umsetzung der Beko Top 3 Kampagne bis hin zur werblichen Begleitung des Produkt-Launches von BekoFiberCatcher.

„Auch für eine globale Marke benötigt es oftmals lokale Agentur-Partner. Mit KTHE I Team Farner konnten wir in Österreich bereits einige Projekte erfolgreich realisieren“, so Margit Anglmaier, Head of Marketing Beko Grundig Österreich AG, zur Etatvergabe.