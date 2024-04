kronehit startet neue Kampagne

kronehit-Flottenmanager Georg Spatt hat das Programm des Privatsenders unter die Lupe genommen und eine leichte Adaptierung vollzogen. So sollen die Schlagworte Musik, Stimmung und Abwechslung stärker zum Ausdruck kommen. Konkret etwa in Versprechen wie Volle Hits zur vollen Stunde oder Kein Hit doppelt von 9-5. Das schlägt sich bis zum Newsfeed durch. Der soll jetzt auch immer positive Nachrichten beinhalten. Zusammengefasst wird das im Claim Weniger schlechte Nachrichten, mehr meiste Musik. Zudem sollen mit der Kampagne auch die 10 Hits am Stück promotet werden.

„Mit der neuen kronehit OOH-Kampagne wollen wir unsere Programmumstellung an die Öffentlichkeit tragen und visuell zum Ausdruck bringen. Die neuen Botschaften stehen hier ganz klar im Vordergrund. Anfang April starten wir auf dem Number One Screen, der riesigen Werbefläche auf dem Palmershaus. Dort wird unsere neue Kampagne eine Woche lang zu sehen sein. Aber auch auf hunderten Plakaten und City Lights, sowie dutzenden Premium Screens, Rail Ads und Video Walls“, so Petra Ossmann, Leitung Marketing, Event & PR.

„Weniger schlechte Nachrichten…mehr meiste Musik. So lautet einer der Wünsche unserer Community. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit den Programmadaptionen unseres Flottenchefs Georg Spatt den Nerv der Zeit treffen,“ zeigt sich kronehit Geschäftsführer Mario Frühauf zuversichtlich.