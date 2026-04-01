Kooperation stärkt Medien-KI in Österreich

Die Austria Presse Agentur (APA) hat in Zusammenarbeit mit der AI Factory Austria (AI:AT) ein eigenes KI-Modell der BERT-Familie entwickelt. Das Modell „AustroBERT“ entstand im Rahmen des FFG-Projekts FAIRmedia, wurde ausschließlich mit APA-Agenturmeldungen trainiert und dient der automatisierten Kategorisierung von Medientexten. Es basiert auf rechtlich geprüften Daten und wird unter einer wissenschaftlichen Lizenz frei für Forschung und Bildung bereitgestellt.

Ein wichtiger Faktor für die Umsetzung war der Zugang zu leistungsfähiger Recheninfrastruktur: Über AI:AT konnte die EuroHPC-Infrastruktur genutzt werden, um die notwendigen Trainingsprozesse durchzuführen. Das Projekt zeigt, wie europäische Hochleistungsrechner konkret für KI-Anwendungen eingesetzt werden können.

Auch auf politischer Ebene wird das Projekt als Beitrag zur technologischen Eigenständigkeit bewertet. Es stärkt die Daten- und Modellsouveränität im österreichischen Medien- und Technologiebereich und erweitert die verfügbaren Optionen für KI-Systeme.

Für die APA hat die Kooperation strategische Bedeutung. Als nationale Nachrichtenagentur verfügt sie über umfangreiche, verlässliche Datenbestände, die in AustroBERT erstmals systematisch für ein eigenes KI-Modell genutzt wurden. Aufbauend darauf sind weitere Entwicklungen, etwa kleinere spezialisierte Sprachmodelle für journalistische Anwendungen, geplant.

Die AI Factory Austria unterstützt solche Vorhaben durch Zugang zu Infrastruktur und gebündelte Expertise. Ziel ist es, rechenintensive KI-Projekte unter stabilen Rahmenbedingungen zu ermöglichen und Innovationen im Bereich Künstliche Intelligenz voranzutreiben.

APA/Red.