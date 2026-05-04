Konsumstimmung in Deutschland bricht ein

Die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland hat sich im Mai spürbar verschlechtert und den niedrigsten Stand seit Anfang 2023 erreicht. Der entsprechende Index fiel laut Handelsverband Deutschland deutlich und verzeichnete damit den stärksten Rückgang seit über einem Jahr.

Hauptursachen sind steigende Preise und wachsende Sorgen über die wirtschaftliche Entwicklung. Insbesondere höhere Energiekosten infolge des Iran-Krieges treiben die Inflation an, die zuletzt auf 2,9 Prozent gestiegen ist. Dadurch sinkt die Kaufkraft vieler Haushalte.

Eine schnelle Erholung der Konsumlaune ist derzeit nicht in Sicht. Staatliche Entlastungsmaßnahmen zeigen bislang kaum Wirkung, während die geopolitische Lage weiterhin belastet. Der Handelsverband rechnet daher auch in den kommenden Monaten nicht mit einer spürbaren Belebung des privaten Konsums.

Diese Entwicklung spiegelt sich bereits im Einzelhandel wider: Die Umsätze gingen zuletzt deutlich zurück und verzeichneten den stärksten Rückgang seit mehreren Jahren. Experten sehen darin erste klare Folgen der aktuellen wirtschaftlichen Belastungen.

APA/Red.