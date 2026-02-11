Kleine Zeitung veranstaltet erneut Podcast-Festival

Die Kleine Zeitung bringt im Frühjahr ihre Podcast‑Formate erneut live auf die Bühne: Unter dem Titel „Podcast Festivals der Kleinen Zeitung: Die großen Podcast‑Brands live on stage!“ sind Veranstaltungen im April 2026 geplant – am 10. April in Klagenfurt und am 18. April in Graz. Das Festivalprogramm umfasst wiederkehrende Auftritte von Podcasts aus unterschiedlichen Genres, darunter der Gesellschaftspodcast „fair & female“ mit Barbara Haas, der Kriminalpodcast „delikt“ mit David Knes sowie der satirische Podcast „Maurer & Cik“ mit Thomas Maurer und Thomas Cik. Weitere Beiträge decken Themen wie Geschichte, Wirtschaft und Sport ab.

Thematische Vielfalt

In Klagenfurt treten „fair & female“ mit Model und Schauspielerin Larissa Marolt auf, „Maurer & Cik“ diskutiert gemeinsam mit Kabarettistin Katrin Winkler‑Jandl, „Wein, Wahrheit oder Pflicht“ mit Georg Hoffelner empfängt Foodbloggerin cookingCatrin, „Radio Adria“ bringt Bestsellerautor Stefan Maiwald auf die Bühne, und im Eishockeypodcast „Eiskalt“ spricht Stefan Jäger mit Dieter Kalt. Ein Live-Crossover von „delikt“ und „True Crime Austria“ thematisiert regionale Kriminalfälle. In Graz ergänzen Formate wie „Das Orakel“ mit Peter Hajek und Chefredakteurin Christina Traar, „hinter den millionen“ mit Melisa Erkurt und Marlene Engelhorn sowie „Deja-vu Geschichte“ x „Schallwelten“ das Programm. Außerdem kooperieren „fair & female“ mit „Sprechblasen“ (Gregor Seberg und Ali Jagsch), „GEWINN“ mit Martin Mayer, Manfred Frühwirth und Alfred Kober, und „Maurer & Cik“ treten mit Christina Kiesler auf. Neben den Bühnenauftritten bietet das Festival in Graz Masterclasses: Stefan Lassnig erklärt, wie Podcasts an die Spitze der Charts kommen, und Christiane Stöckler gibt ein Stimmtraining für angehende Podcaster.

Organisation und Bedeutung

Live‑Podcasts gewinnen in der Medienlandschaft an Bedeutung. Immer mehr Radiosender und Medienmarken setzen auf solche Veranstaltungen, um direkte Publikumserlebnisse zu schaffen und die Reichweite von Audioformaten zu steigern. Vergleichbare Events wie das Ö3‑Podcast‑Festival zeigen, dass Live‑Podcasts eine wachsende Rolle im österreichischen Markt spielen.

(PA/red)