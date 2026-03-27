KI verändert Marketingregeln

Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln im Marketing tiefgreifend. Immer häufiger entscheidet sich die Sichtbarkeit von Unternehmen nicht mehr über Suchmaschinen-Rankings, sondern direkt in den Antworten von KI-Systemen.

Im Gespräch erläutern Frank Sterzinsky und Otto Koller, dass es längst nicht mehr nur um klassische SEO-Maßnahmen geht. Vielmehr stehen Unternehmen vor einem grundlegenden Wandel: Sie müssen verstehen, wie KI Inhalte bewertet, Marken einordnet und Vertrauen aufbaut. Strukturierte Daten, klare Positionierung und glaubwürdige Inhalte gewinnen dabei stark an Bedeutung.

Ein zentrales Thema ist die Entwicklung hin zur sogenannten „Generative Engine Optimization“, bei der Inhalte gezielt für KI-basierte Systeme optimiert werden. Gleichzeitig übernehmen KI-Agenten zunehmend Aufgaben im Kaufprozess und können Entscheidungen vorbereiten oder sogar eigenständig treffen.

Besonders hervorgehoben wird das Potenzial sogenannter agentischer KI als neuer Vertriebskanal. Dieser Bereich steckt zwar noch in den Anfängen, könnte jedoch in Zukunft eine entscheidende Rolle für Umsatz und Kundenansprache spielen.

Das Gespräch liefert damit konkrete Orientierung für Unternehmen, die sich frühzeitig auf die nächste Phase der Digitalisierung einstellen wollen.

APA/Red.