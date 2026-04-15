KI und Rüstung prägen Hannover Messe

Im Mittelpunkt der kommenden Hannover Messe stehen in diesem Jahr vor allem Künstliche Intelligenz, Robotik und industrielle Anwendungen. Laut Veranstaltern soll gezeigt werden, wie KI als Wettbewerbsfaktor in der Produktion eingesetzt werden kann.

Erstmals erhält auch der Bereich Rüstung einen eigenen Schwerpunkt. Rund 40 Unternehmen präsentieren dort Technologien zum schnellen Ausbau der Produktion von Verteidigungsgütern. Unter den erwarteten Gästen sind Vertreter großer Industriekonzerne wie Rheinmetall sowie Airbus Defence and Space.

Zur Eröffnung werden politische Spitzenvertreter erwartet, darunter der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sowie Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Insgesamt präsentieren sich mehr als 3.000 Aussteller aus Maschinenbau, Elektro- und Digitalindustrie.

APA/Red.