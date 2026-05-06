KI: Nutzung ohne klare Strategie

Eine aktuelle Umfrage des Beratungsunternehmens EY zeigt, dass Künstliche Intelligenz in vielen Unternehmen angekommen ist – jedoch oft ohne klare Strategie. Zwar setzen 69 Prozent der befragten Firmen in Österreich KI zumindest in Pilotprojekten ein, doch rund ein Drittel verzichtet weiterhin vollständig darauf und plant auch keinen zukünftigen Einsatz.

Selbst dort, wo KI genutzt wird, bleibt der wirtschaftliche Nutzen häufig unklar. Nur ein kleiner Teil der Unternehmen erreicht messbare Effizienzsteigerungen, und weniger als ein Viertel kann den konkreten Mehrwert beziffern. In vielen Fällen fehlt es an geeigneten Methoden zur Bewertung der Ergebnisse.

Auch strategisch bestehen Defizite: Nur ein geringer Anteil der Unternehmen verfügt über eine klar definierte KI-Strategie mit entsprechender Unterstützung durch das Management. Zudem mangelt es oft an internem Fachwissen sowie an gezielten Schulungsangeboten für Mitarbeitende.

Die Investitionen in KI fallen bislang ebenfalls eher moderat aus. Viele Unternehmen haben entweder noch gar nicht investiert oder nur vergleichsweise geringe Summen eingesetzt – meist für Software, Cloud-Dienste oder erste Integrationsprojekte.

APA/Red.