KI-Lehrgang startet im März

Am 16. März 2026 beginnt der nächste Durchgang des Lehrgangs „Zertifizierte:r KI-Manager:in“ am APA-Campus, dem Weiterbildungsangebot der APA – Austria Presse Agentur. Die Ausbildung vermittelt Grundlagen und praxisrelevante Kompetenzen, um Künstliche Intelligenz (KI) strukturiert in Unternehmen einzuführen und weiterzuentwickeln. Ein Infoabend findet am 26. Februar 2026 statt.

Der Lehrgang richtet sich an Fachkräfte, die in ihren Organisationen als interne Ansprechpersonen für KI agieren möchten. Ziel ist es, sowohl technisches Grundverständnis als auch strategische und organisatorische Kompetenzen aufzubauen.

Das Programm umfasst 7 Module und wird in einer Kombination aus Online-Einheiten und Präsenzterminen in Wien durchgeführt. Inhaltlich behandelt der Kurs unter anderem die Funktionsweise generativer KI, die Entwicklung und Bewertung von Prompts, rechtliche und ethische Rahmenbedingungen sowie Datenschutzfragen. Darüber hinaus werden Anwendungsfelder von KI im Unternehmenskontext vermittelt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Change- und Projektmanagement, um Implementierungsprozesse strukturiert begleiten zu können.

„Künstliche Intelligenz ist ein zentraler Faktor für die Weiterentwicklung vieler Geschäftsmodelle. Der Lehrgang richtet sich insbesondere an Nicht-Technikerinnen und -Techniker, die KI strategisch und verantwortungsvoll einsetzen möchten“, so Lehrgangsleiterin Barbara Herbst.

Im Rahmen des Lehrgangs erarbeiten die Teilnehmenden ein eigenes KI-Projekt, das zum Abschluss präsentiert wird. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein international anerkanntes ISO-Zertifikat als KI-Manager:in über Austrian Standards zu erwerben.

Beim Infoabend am 26. Februar 2026 werden Inhalte, Ablauf und organisatorische Details des Lehrgangs vorgestellt.

APA/Red.