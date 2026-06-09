KI-Chipnachfrage treibt Südkoreas Wirtschaft an
Die starke Nachfrage nach Chips für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz hat Südkorea das kräftigste Wirtschaftswachstum seit mehr als fünf Jahren beschert.
09.06.2026 9:59red04
Die starke Nachfrage nach Chips für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz hat Südkorea das kräftigste Wirtschaftswachstum seit mehr als fünf Jahren beschert.
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