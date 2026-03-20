Kärnten Werbung mit neuen Kampagnenbotschaftern

Mit einer neuen touristischen Werbemaßnahme stellt die Kärnten Werbung sechs Persönlichkeiten aus dem Bundesland in den Mittelpunkt. Unter dem Titel „Kärntner Originale“ sollen reale Menschen und ihre Lebensgeschichten das Lebensgefühl Kärntens vermitteln. Der neue Werbeauftritt wurde nun erstmals bei einem Pressetermin präsentiert. Bereits im Mai 2025 hatte die Organisation zur Teilnahme aufgerufen. Rund 500 Nominierungen gingen ein. Eine Jury wählte daraus sechs Personen aus, die nun als Botschafter der Marke Kärnten fungieren. Im Zentrum der Kampagne 2026 stehen ihre persönlichen Geschichten.

Authentische Einblicke

Die Kampagne reagiert auf ein verändertes Medienverhalten. In einer von digitalen Inhalten geprägten Umgebung wachse bei vielen Menschen der Wunsch nach authentischen Erlebnissen, so die Kärnten Werbung. Ziel sei es, mit echten Biografien und individuellen Perspektiven einen glaubwürdigen Zugang zur Region zu schaffen. Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner betont, dass Gäste zunehmend nach authentischen Erfahrungen suchen. Die ausgewählten Persönlichkeiten sollen zeigen, wofür Kärnten steht – Gelassenheit, Lebensfreude und Genuss. Unter dem Motto „Mach, was du liebst“ werden die Inhalte über verschiedene Kanäle verbreitet, darunter Fernsehen, Außenwerbung sowie digitale Plattformen.

Sechs Persönlichkeiten als Botschafter

Die sechs ausgewählten „Kärntner Originale“ sind Anna Truppe (Studentin), Gerhard Fischer (Flugschulbetreiber), Sigrid Krauland (biomedizinische Analytikerin und Triathletin), Mathias Ortner (Musiker), Marko Ogris (Gastronom) sowie Alexandra Lanner (Fotografin und Lehrerin). Gemeinsam stehen sie für unterschiedliche Facetten des Lebens in Kärnten und geben Einblicke in ihre persönlichen Perspektiven.

Breite mediale Umsetzung geplant

Die Kampagne ist als 360-Grad-Kommunikation angelegt und umfasst sowohl klassische als auch digitale Medien. Neben TV-Spots und Plakatwerbung sind Beiträge in Printmedien sowie Inhalte in sozialen Netzwerken vorgesehen. Ergänzend sollen Onlineformate Einblicke in persönliche Empfehlungen und weniger bekannte Orte bieten. Ziel ist es, potenzielle Gäste über verschiedene Kontaktpunkte hinweg anzusprechen und Interesse für einen Aufenthalt in Kärnten zu wecken.

Start der Ausstrahlung im Fernsehen

Die ersten TV-Spots werden ab heute im ORF ausgestrahlt, zunächst im Umfeld der Sendung „Bundesland heute“. Die erste Ausstrahlungsphase läuft bis 2. April. Weitere Kampagnenwellen sind für Juni, August und Oktober geplant. Mit der neuen Strategie will die Kärnten Werbung Gäste dazu motivieren, das Bundesland nicht nur zu besuchen, sondern das dort vermittelte Lebensgefühl selbst zu erleben.

(PA/red)