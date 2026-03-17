Jurist Alfred J. Noll gestorben

Der österreichische Jurist und ehemalige Politiker Alfred J. Noll ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Noll war ein anerkannter Experte für Medien-, Urheber- und Restitutionsrecht und erhielt unter anderem den Staatspreis für Kulturpublizistik.

Politisch war er Mitbegründer der Liste Pilz (später „Liste Jetzt“) rund um Peter Pilz und saß von 2017 bis 2019 im Nationalrat. Zuvor stand er den Grünen nahe und unterstützte auch Alexander Van der Bellen im Wahlkampf.

Neben seiner politischen Tätigkeit war Noll seit vielen Jahren als Rechtsanwalt in Wien tätig und engagierte sich in verschiedenen juristischen Institutionen. Er war unter anderem Mitbegründer eines Fachjournals für Rechtspolitik und Mitglied mehrerer Fachgremien.

Auch kulturell trat er in Erscheinung, etwa durch Gastkommentare und künstlerische Aktivitäten. In seiner Arbeit befasste er sich unter anderem mit bekannten Restitutionsfällen.

APA/Red.