Johann Strauss sendet Klangwellen nach New York

Im Strauss-Jahr 2025 greift der WienTourismus tief in die kulturhistorische Trickkiste – und denkt zugleich in ganz neuen Dimensionen. Waltz into Space nennt sich die aktuelle Kampagne, die Wiens kulturelles Erbe nicht nur digital auflädt, sondern auch wörtlich in den Weltraum schickt. Während die European Space Agency (ESA) eine Aufnahme des Donauwalzers ins All befördert, sorgt Wien am Boden für Sichtbarkeit: Von 26. Mai bis 1. Juni bespielt der WienTourismus mit Partnern 170 Digitalflächen in New York City.

200 Jahre Johann Strauss Sohn

Ausgangspunkt der Aktion ist ein rundes Jubiläum: Am 25. Oktober 2025 jährt sich der Geburtstag von Johann Strauss Sohn zum 200. Mal. Der WienTourismus nutzt das Jubiläum, um Strauss als global verständliches Symbol für Wiener Lebensgefühl in Szene zu setzen – mit Augenzwinkern, mit Pathos, aber auch mit medienwirksamer Konsequenz. In Kooperation mit der ESA, den Wiener Symphonikern und der Kreativagentur Havas Village Wien wird der Donauwalzer auf kosmische Mission geschickt.

Wien wirbt mit Walzerkraft

Die Idee: Was 1977 auf der Voyager Golden Record versäumt wurde, soll nun nachgeholt werden. Der Donauwalzer, längst zur inoffiziellen Hymne des Weltalls stilisiert, bekommt seinen Platz im Orbit. Ergänzend zur musikalischen Raumfahrt setzt WienTourismus auf starke Außenwirkung: Auf 100 digitalen Bus Shelters und 70 Digital Newsstands im Stadtzentrum New Yorks werden die Sujets der Kampagne gezeigt. Erwartet werden über 17 Millionen Impressionen – ein starkes internationales Signal.

Ziel ist, Wien als bedeutende Kulturdestination mit globalem Anspruch zu verankern. Nicht nur bei Touristen, sondern auch im kollektiven Bewusstsein der Menschen, die in den USA leben. Strauss, Walzer, Weltall: Die Verbindung soll Neugierde wecken, Assoziationen vertiefen und Wien neu kontextualisieren. „Mit dieser Kampagne machen wir Wien deutlich sichtbar – nicht nur in New York, sondern auch als Meaningful Brand“, so Nina Blazejovsky von Havas Village Wien.

(PA/red)