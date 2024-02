Jeder wird zum Faktenchecker

Gedacht sind die neuen Tools in erster Linie für Journalisten. Sie sollen hier einen Überblick über die aktuellsten Verifizierungstools und praxisnahe Arbeitstechniken erhalten. APA-Verification Officer Florian Schmidt erklärt im Video etwa Grundlagen und Prinzipien eines professionellen Faktenchecks. Weitere Materialien gehen auf die Themen Bildanalyse, Rückwärtssuche, Google-Suchoperatoren sowie automatische Textzeichenerkennung OCR ein.

Folgende Themen werden bereits behandelt: Einführung in die Faktencheck-Basics, Handyfotos analysieren mit Google Lens, Einführung in Geolocation, Einführung in das Suchen in Internet-Archiven, Verifizieren von Accounts: Der echte oder der falsche Lawrow, Wie man die Uhrzeit eines Instagram-Posts herausfindet, OCR – Optical Character Recognition: Die automatische Textzeichenerkennung, Geolocation anhand verschiedener Beispiele, Internetarchive – Warum Screenshots nicht ausreichen, Vor- und Nachteile einzelner Foto-Rückwärtssuchen, Die wichtigsten Google-Suchoperatoren und Was Google nicht finden kann.

Zugänglich sind die Tools via Gadmo, einer Online-Plattform für deutschsprachige Faktenchecks.

„Nach dem Start der internationalen Vernetzung im Rahmen von Gadmo 2022 setzen wir nun den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Wissenstransfer, um Des- und Falschinformation effektiv entgegenzuwirken. Gerade im Superwahljahr 2024 ist es entscheidend, die nötigen Skills zum Aufspüren von Fake News zu stärken – sowohl in den Redaktionen als auch darüber hinaus“, so Schmidt.