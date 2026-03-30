Iran im Internet-Blackout

Auch Wochen nach Beginn der Sperre bleibt der Zugang zum Internet im Iran stark eingeschränkt. Laut der Organisation NetBlocks wurde das Land in eine „digitale Dunkelheit“ versetzt, nachdem Behörden den Zugang zum globalen Netz blockiert hatten.

Es handelt sich um die bislang längste durchgehende Internetsperre des Landes. Seit Ende Februar kann die Bevölkerung größtenteils nur ein staatlich kontrolliertes Intranet nutzen, das auf genehmigte Inhalte beschränkt ist. Teile des Machtapparats haben hingegen weiterhin uneingeschränkten Internetzugang. Einige Medien verbreiten ihre Inhalte zudem über Plattformen wie Telegram und X, die offiziell gesperrt sind.

Die wirtschaftlichen Folgen sind erheblich: Der Onlinehandel ist nahezu zum Erliegen gekommen, zahlreiche Unternehmen sind betroffen. Viele Händler können ihre Produkte nicht mehr wie gewohnt über soziale Netzwerke wie Instagram vermarkten.

APA/Red.