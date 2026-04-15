Investorengruppe prüft Rettung von Mediashop

Für den Teleshopping-Anbieter Mediashop GmbH mit Sitz in Neunkirchen zeichnet sich eine mögliche Lösung ab. Laut Creditreform verhandelt eine heimische Investorengruppe über eine Übernahme. Zunächst sollen rund 30 der früher 162 Beschäftigten weiterarbeiten, später ist ein Ausbau geplant. Eine Entscheidung wird in naher Zukunft erwartet.

Ziel des Konsortiums ist eine Neuausrichtung des Geschäfts. Künftig soll der Fokus stärker auf den deutschsprachigen Raum gelegt werden. Zudem ist vorgesehen, die Anzahl der TV-Kanäle für Produktwerbung deutlich zu reduzieren.

Das 1999 gegründete Unternehmen musste zuletzt Insolvenz anmelden, mit Verbindlichkeiten von rund 45 Millionen Euro. Ein Sanierungsplan war zuvor zurückgezogen worden.

APA/Red.