ikp Wien setzt bei Führung auf KI-Expertin

Die Kommunikationsagentur ikp Wien hat die Geschäftsleitung personell erweitert. Katharina Scheyerer-Janda ist seit dem 1. Jänner 2026 neues Mitglied der Führungsebene des Wiener Standorts. Sie bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Kommunikationsbranche mit und soll künftig insbesondere die Bereiche Künstliche Intelligenz (KI) und digitale Transformation verantworten.

Langjährige Erfahrung

Scheyerer-Janda war vor ihrem Wechsel zu ikp Wien selbstständig tätig und gründete 2012 ein eigenes Beratungsunternehmen. Dort arbeitete sie für Kunden aus unterschiedlichen Branchen und begleitete Kommunikations- und Transformationsprozesse. In ihrer neuen Funktion bei ikp Wien soll Scheyerer-Janda insbesondere den Ausbau von Kompetenzen rund um KI vorantreiben. Darüber hinaus umfasst ihr Verantwortungsbereich Themen wie digitale Transformation, IT und Cybersecurity. Ziel ist es, diese Inhalte stärker in die strategische Kommunikationsberatung der Agentur zu integrieren. „Mit ikp Wien verbindet mich der Anspruch an Qualität und die Leidenschaft für wertvolle, transparente Kommunikation. Ich freue mich, dass wir diesen Weg jetzt gemeinsam gehen“, kommentiert die 47-Jährige.

Entwicklung im digitalen Umfeld

Die Erweiterung der Geschäftsleitung erfolgt vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Marktumfelds, in dem technologische Entwicklungen zunehmend Einfluss auf Kommunikationsarbeit nehmen. Susanne Hudelist, Geschäftsführerin von ikp Wien, sagt über den Neuzugang: „Wir ticken sehr ähnlich, wenn es um strukturiertes PR-Qualitätsmanagement geht. Diese gemeinsame DNA plus unser beidseitiges Kommunikations-Feuer sind der perfekte Treibstoff für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.“ Scheyerer-Jandas Erfahrung an der Schnittstelle von Kommunikation und Technologie solle die zukünftige Ausrichtung von ikp Wien stärken, ergänzt Maria Wedenig, ebenfalls Geschäftsführerin von ikp Wien. Das Unternehmen ist Teil der ikp-Gruppe und bietet Leistungen in den Bereichen Public Relations, strategische Kommunikation und digitale Kommunikation an.

(PA/red)