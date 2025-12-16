Führungswechsel nach 35 Jahren bei ikp Wien

Mit 1. Jänner 2026 übernehmen die langjährigen Miteigentümerinnen und Co-Geschäftsführerinnen Mag. Maria Wedenig und Mag. Susanne Hudelist die alleinige Führung der Wiener Kommunikationsagentur. Dr. Peter Hörschinger übergibt neben der Geschäftsführung auch die operative Leitung von ikp Wien.

Hörschinger, der ikp 1990 in Salzburg gemeinsam mit drei Partnern gegründet hat, bleibt der Agentur als Gesellschafter und Konsulent verbunden. „Nach 35 Jahren als Geschäftsführer ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, mich aus dem operativen Agenturleben zurückzuziehen und die Führung ganz in die Hände meiner Mit-Gesellschafterinnen zu legen“, erklärt Hörschinger. Beide hätten die Agenturkultur über viele Jahre entscheidend geprägt und stünden für Qualitätsanspruch, fachliche Kompetenz und Kommunikation auf Augenhöhe.

Hudelist spricht von „einem lachenden und einem weinenden Auge“: Das Vertrauen des Gründers ehre sie, zugleich werde sein strategischer Blick im Tagesgeschäft fehlen. Wedenig verweist auf die inhaltliche Ausrichtung von ikp als „Strategieschmiede“ und betont Kontinuität: präzise Analyse, Sparring auf Augenhöhe und langfristige Orientierung sollen auch künftig das Profil der Agentur bestimmen.

ikp entstand als Spin-off der Universität Salzburg und entwickelte sich von einem Vier-Personen-Team zu einer der etablierten Marken der österreichischen PR- und Kommunikationslandschaft. Seit 2025 tritt das Unternehmen als ikp-group mit Standorten in Wien, Salzburg, Graz und Dornbirn auf und beschäftigt rund 45 Expertinnen und Experten. Der Führungswechsel markiert nun den Übergang in die nächste Generation der Agenturleitung.

(PA/red)