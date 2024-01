iab austria bat zum Neujahrsempfang

Gegen Ende des vergangenen Jahres wurde es beim Digitalverband noch einmal hektisch. Stand doch die Wahl des neuen Vorstandes an. Im Dezember schließlich trat Rut Morawetz (A1) ihr Amt als neue Präsidentin des iab austria an. Als ihr Vize zog André Eckert (Show Heroes) in den Vorstand ein. Zudem wurden zwei neu formierte Arbeitsgruppen zu den Themen Retail Media und Big Screen Advertising gegründet. Insgesamt neun Arbeitsgruppen sollen es heuer werden.

Themen, die das Jahr prägen werden, sollte es genug geben, ist man beim Verband überzeugt. Nicht nur, weil die Third Party Cookies heuer endgültig zu Grabe getragen werden sollen. In den nächsten Monaten wird sich auch die genaue Ausformung des AI Acts der Europäischen Union zeigen, die über die globale Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Digitalstandorts im Umgang mit Künstlicher Intelligenz entscheiden wird, betont man beim iab.

Alexandra Vetrovsky-Brychta (li) mit Rut Morawetz ©Katharina Schiffl

Also schon einmal reichlich Gesprächsstoff für das erste Get-Together des Jahres. Dabei waren unter anderem die Vorstandsmitglieder Josip Cukic (Sportradar), Gerhard Günther (Digitalsunray Media), Sher Khan (Google), Stephanie Mauerer (e-dialog) und Philip Miro (ORF-Enterprise) sowie Lena Artes (Mediaplus), Bernhard Brückl (Sportradar), Aida de Martin (IP Österreich), Judith Dobretzberger (Google), Markus Duft (Krone Multimedia), Philip Fumolo (Brame), Christoph Gabriel (Mediamarkt), Sebastian Hahn (Media 1), Lukas Hetzendorfer (Otago), Kathrin Hirczy (Billa), Isabella Höninger (Goldbach), Christoph Kellner (Mediaplus), Stephan Kreissler (Ads That Work), Olga Kundius (Nespresso), Christina Leeb (United Internet Media), Alexander Leitner (Goldbach), Sabine Liehr (Drei), Clemens Marischen (Die Goldkinder), Konrad Mayr-Pernek (Purpur Media), Sarah Ostermann (ORF-Enterprise), Alexander Oswald (Futura), Jenny Phillipek (Omnicom Media Group), Mathias Sadjadi (Sky), Georg Scheu (YOC), Daniela Schopf (IP Österreich), Christopher Sima (Krone Multimedia), Philipp Stein (ORF-Enterprise), Fritz Strobl (Show Heroes), Thomas Urban (Traffic3), Alexandra Vetrovsky-Brychta (Dialog Marketing Verband Österreich), Hannes Wurzwallner (Capture Media) oder Viktoria Zischka (Billa).