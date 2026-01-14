Helge Fuhst wechselt von ARD zu Axel Springer

Der bisherige Leiter der ARD-Tagesthemen, Helge Fuhst, wechselt zu Axel Springer und übernimmt den Vorsitz der Chefredaktionen der sogenannten Premium-Gruppe. Zu dieser zählen die Marken Welt, Politico Deutschland und Business Insider Deutschland. Fuhst soll die markenübergreifende Berichterstattung steuern und die strategische Ausrichtung der Titel schärfen.

Gleichzeitig legt Jan Philipp Burgard, bisher Chefredakteur der Welt-Gruppe, seine Funktionen mit sofortiger Wirkung nieder. Als Grund nannte Burgard gesundheitliche Probleme. In einem öffentlichen Statement erklärte er, ein medizinischer Zwischenfall habe ärztliche Abklärung und die Empfehlung zu einer Auszeit notwendig gemacht.

In der neuen Struktur berichten die Chefredakteure Gordon Repinski (Politik) und Moritz Seyffarth (Wirtschaft) künftig an Fuhst. Beide bleiben in ihren bisherigen Funktionen. Herausgeber Ulf Poschardt behält seine Rolle.

Fuhst war seit 2020 Teil des Moderatorenteams der Tagesthemen und zuvor stellvertretender Chefredakteur von ARD-aktuell beim Norddeutscher Rundfunk. Davor leitete er als Programmgeschäftsführer den Ereignis- und Dokumentationskanal Phoenix. Axel-Springer-CEO Mathias Döpfner würdigte Fuhst als „hervorragenden Journalisten und ausgezeichneten Medienmanager“.

Erst vor wenigen Monaten war zudem der frühere Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber zu Axel Springer gewechselt. Er berichtet seit September 2025 für das Global Reporters Network aus Tel Aviv und New York mit Stammredaktion bei der Welt.

(APA/red)