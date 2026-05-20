Google greift Markt für KI-Brillen an

Google hat auf seiner Entwicklerkonferenz Google I/O neue KI-Brillen vorgestellt, die ab Herbst in zwei Varianten erhältlich sein sollen. Die Geräte entstehen in Zusammenarbeit mit Samsung sowie den Brillenmarken Gentle Monster und Warby Parker. Ausgestattet mit Kamera und Lautsprechern sollen die Brillen verschiedene KI-Funktionen ermöglichen.

Die integrierte Kamera liefert Informationen für Googles KI-System Gemini. Nutzer können damit Fragen zu ihrer Umgebung stellen, etwa zu Restaurants, Sehenswürdigkeiten oder ungewöhnlichen Wetterphänomenen. Zusätzlich sollen die Brillen Nachrichten vorlesen und bei der Navigation unterstützen.

Bereits seit mehreren Jahren arbeitet Meta an ähnlichen Produkten und bietet seine Smart Glasses gemeinsam mit EssilorLuxottica unter den Marken Ray-Ban und Oakley an. Nach Angaben des Unternehmens wurden im vergangenen Jahr mehr als sieben Millionen Geräte verkauft.

Google könnte sich im Wettbewerb Vorteile durch die Verknüpfung mit der eigenen Suchmaschine und weiteren Diensten wie Google Maps oder Gmail sichern. Schon im vergangenen Jahr hatte der Konzern erste Prototypen mit integriertem Display präsentiert, das Übersetzungen oder Wegbeschreibungen anzeigen kann. Konkrete Angaben zum Marktstart solcher erweiterten Modelle machte Google bisher jedoch nicht. Medienberichten zufolge arbeitet auch Apple seit Jahren an ähnlichen Geräten.

APA/Red.