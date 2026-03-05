Google eröffnet KI-Zentrum in Berlin

Der US-Technologiekonzern Google hat in Berlin ein Zentrum für künstliche Intelligenz (KI) eröffnet. Das neue „Google AI Center“ ist Teil eines groß angelegten Investitionsprogramms über 5,5 Milliarden Euro, mit dem das Unternehmen bis 2029 seine Infrastruktur in Deutschland ausbauen und die heimische Wirtschaft bei der Nutzung von KI-Technologien unterstützen will. Das Zentrum soll zudem die Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Politik intensivieren.

Historischer Standort

In den historischen Räumen des Forums an der Museumsinsel im Berliner Ortsteil Mitte bündelt Google künftig Teams von Google DeepMind, Google Research und Google Cloud unter einem Dach. Ergänzt wird das Zentrum durch einen „AI-Demo-Space“, in dem neueste KI-Technologien präsentiert werden. Philipp Justus, Google-Chef für Zentraleuropa, bezeichnete das Zentrum als „Ort für Zusammenarbeit und Debatten“, der den KI-Standort Deutschland fördern solle.

Unterstützung aus Politik und Wirtschaft

Der deutsche Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) begrüßte die Entscheidung von Google und nannte die Eröffnung einen „guten Tag für Deutschland – für den KI-Standort Deutschland“. Die Investition zeige, dass die Bundesrepublik ein attraktiver Hightech-Standort sei. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sprach von einem „klaren Vertrauensbeweis in die Stärke und Zukunftsfähigkeit“ der Hauptstadt.

Kooperationen mit Wissenschaftseinrichtungen

Die Eröffnung des Zentrums geht mit neuen Partnerschaften einher. Gemeinsam mit der Technischen Universität München (TUM) und Helmholtz Munich sollen verantwortungsvolle KI-Anwendungen für Medizin und Forschung entwickelt werden, etwa in der Einzelzellforschung. Google verwies zudem auf das wirtschaftliche Potenzial von künstlicher Intelligenz. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des Unternehmens prognostiziert, dass der flächendeckende Einsatz generativer KI in Deutschland bis 2034 eine zusätzliche Bruttowertschöpfung von rund 440 Milliarden Euro pro Jahr erzeugen könnte.

Umfangreiche Investitionen

Das Investitionsprogramm von Google für Deutschland über die nächsten vier Jahre umfasst neben dem KI-Zentrum in Berlin auch den Bau eines Rechenzentrums in der hessischen Stadt Dietzenbach. Zudem sollen die bestehenden Standorte in München und Frankfurt erweitert werden. Das Programm ist das bisher größte Investitionspaket des Unternehmens für Deutschland.

(APA/red)