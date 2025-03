Goldbach eröffnet 3D-Screen am Prater

Der Wiener Prater hat eine neue digitale Werbefläche erhalten: den Iconic Screen. Dieser Digital-out-of-Home (DOOH)-Bildschirm wurde kürzlich von Goldbach Austria, einem Teil der Azerion Gruppe, in Betrieb genommen. Die Installation markiert einen weiteren Schritt in der Entwicklung der Außenwerbung in Österreich.

Technologische Innovation im DOOH-Bereich

Der Iconic Screen, der sich am Riesenradplatz im Wiener Prater befindet, nutzt moderne Technologie, um Werbebotschaften auf neue Weise zu präsentieren. Die Werbefläche ermöglicht neben klassischen 2D-Inhalten auch beeindruckende 3D-Darstellungen, die ohne Spezialbrille betrachtet werden können. Diese Technologie basiert auf der „Forced Perspective“-Methode, die dreidimensionale Effekte erzeugt.

Zur feierlichen Inbetriebnahme des Iconic Screens wurde ein 3D-Spot von Drei Österreich gezeigt, der die neuen Möglichkeiten der Technik verdeutlichte. Das Unternehmen tritt dabei als erster Werbekunde auf und nutzt die neue Plattform für seine Werbekampagne. Diese Art der Präsentation hebt sich von klassischen 2D-Werbebildschirmen ab und bietet neue kreative Ansätze für Markenkommunikation.

Standort im Herzen des Praters

Der neue Iconic Screen befindet sich an einem strategisch günstigen Standort, direkt am Haupteingang des Wiener Praters, einem der bekanntesten Freizeitgebiete der Stadt. Der Prater zieht jährlich Millionen von Besuchern an, was dem Iconic Screen eine hohe Sichtbarkeit und Reichweite verschafft. Die zentrale Lage in Kombination mit der innovativen Technik macht ihn zu einer interessanten Option für zukünftige Werbekampagnen.

Alex Ruthner von der Prater Wien GmbH zeigt sich begeistert von der neuen „Attraktion“:

„Der traditionsreiche Wurstelprater erstreckt sich über 260.000m² und zog im vergangenen Jahr ca. 7 Mio. Besucher*innen an, davon etwa zwei Drittel aus Österreich. Dank seiner zentralen Lage und Attraktivität als Freizeitgebiet ist der Prater ein idealer Standort für innovative Out-of-Home-Werbung in Wien. Vor allem der Bereich vor dem neuen Iconic Screen garantiert maximale Sichtbarkeit für die Besucherströme.“

(PA/red)