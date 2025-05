Götzhaber wird neuer Kärntner ORF-Stiftungsrat

Der langjährige frühere ORF-Technikdirektor Michael Götzhaber wird vom Land Kärnten künftig in den ORF-Stiftungsrat entsandt. Er folgt damit auf den langgedienten Siegfried “Siggi” Neuschitzer, der diese Funktion seit dem Jahr 2009 ausübte, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Dienstag nach einer Sitzung der Kärntner Landesregierung.

Er habe mit Neuschitzer gesprochen, der in dieser “wichtigen Funktion viele positive Ergebnisse für Kärnten erreicht hat”, erklärte Kaiser – er sei mit ihm übereingekommen, ihn nicht mehr als Stiftungsrat zu verlängern, sondern “die Perspektive des nächsten Jahrzehntes” ins Auge zu fassen. Deshalb sei die Wahl auf Götzhaber gefallen, der jahrelang als Technischer Direktor in Wien fungiert hatte: “Er bringt also immense Erfahrung und Kenntnis des ORF mit und weiß, welche hohe Bedeutung die Regionalität hat”, so Kaiser.

Kröll weiter für Tirol im ORF-Stiftungsrat

Die Tiroler Landesregierung setzt dagegen weiterhin auf Stefan Kröll als ORF-Stiftungsrat, wie bereits Ende April bekannt wurde. Der Geschäftsführer einer Kommunikationsagentur begründete u.a. den europäischen Mediengipfel am Arlberg.

Konstituierende Sitzung am 17. Juni

Durch eine Änderung des ORF-Gesetzes wird die laufende Funktionsperiode des ORF-Stiftungsrates vorzeitig beendet. Die konstituierende Sitzung der neuen Periode bis 2029 findet am 17. Juni statt. Dabei werden etliche neue Personen in das oberste ORF-Gremium einziehen, gaben doch etwa schon Stiftungsratsvorsitzender Lothar Lockl oder auch der bisherige Sprecher des ÖVP-“Freundeskreises” Thomas Zach ihren Abschied bekannt, und ist die Bundesregierung indes auf der Suche nach sechs Personen, die sie in den Stiftungsrat entsenden wird. Eine Bewerbungsfrist ist für Interessenten am Montag abgelaufen.

Unter den Bewerbern findet sich Wirtschaftswissenschafter Leonhard Dobusch, der bisher im ZDF-Verwaltungsrat saß und das Momentum-Institut mitgründete. Auch Kommunikationswissenschafter Jakob-Moritz Eberl hat eine Bewerbung abgegeben.

