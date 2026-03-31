Glücksspielreform: Mehrere Online-Lizenzen geplant

Die Regierungsparteien haben sich bei der Glücksspielreform auf die Einführung mehrerer Lizenzen für Online-Glücksspiel geeinigt. Ziel ist es, Spieler stärker auf offizielle, kontrollierte Plattformen zu lenken und den Spielerschutz zu erhöhen.

Derzeit besitzen nur die Österreichischen Lotterien die Lizenz für Online-Angebote über win2day. Während Lotterien weiterhin nur eine Konzession erhalten sollen, ist für Casinos die Zahl der Lizenzen noch offen. Branchenverbände betonen, dass mehrere Anbieter die Kanalisierungsrate erhöhen und Spieler vom Zugang zu nicht regulierten Plattformen abhalten würden.

Spielerschutz soll unter anderem durch IP- und Payment-Blocking sichergestellt werden. Die ursprüngliche Zeitplanung für das Gesetz kann nicht eingehalten werden, da das Verfahren nach Brüssel gemeldet und die dreimonatige Stillhaltefrist abgewartet werden muss.

APA/Red.