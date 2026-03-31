Glücksspielreform: Mehrere Online-Lizenzen geplant
Reguliertes Online-Glücksspiel soll künftig mehr Spielern zugänglich sein
31.03.2026 12:30red04
Reguliertes Online-Glücksspiel soll künftig mehr Spielern zugänglich sein
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