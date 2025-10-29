Lotterien und Wiener Linien auf einer Schiene

Seit Mitte September fährt eine Straßenbahn der Wiener Linien im Vollbranding der Österreichischen Lotterien über den Ring – sichtbarster Teil der fortgesetzten Imagekampagne „Hier spielt alles zusammen. Glücksspiel mit Verantwortung.“. Nach dem Start im Vorjahr setzt das Unternehmen nun auf noch breitere Präsenz in digitalen und klassischen Kanälen.

Markenbotschaft im Stadtbild

Die neue Kampagnenphase betont nicht nur Spielerschutz und Jugendschutz, sondern auch den Status der Österreichischen Lotterien als einzig konzessionierter Anbieter für Lotteriespiele und Online-Glücksspiel in Österreich. Neben Social Media und digitalen Displays wird die Kampagne erstmals durch Außenwerbung und Aktivitäten in Annahmestellen verstärkt. Bis November bleibt das Sujet österreichweit präsent – von Plakaten bis zur Ringstraßen-Tram.

Kommunikation mit Sicherheitsgurt

Verantwortung, Transparenz und Fairness stehen laut Corporate-Communications-Leiterin Martina Landsmann im Mittelpunkt: „Als konzessionierter Glücksspielanbieter in Österreich verstehen wir uns als verlässlicher Partner, der Glück und Verantwortung täglich miteinander verbindet.“

Für die kreative Umsetzung zeichnete die Agentur OBSCURA verantwortlich, die Mediaplanung stammt von dentsu. Gemeinsam mit dem internen Kommunikationsteam rund um Landsmann und Lisa Fuchs entstand eine Kampagne, die laut Tamara Kager (dentsu) „die Markenbotschaft nicht nur sichtbar, sondern auch spürbar“ macht.

OBSCURA-Geschäftsführerin Johanna Höller ergänzt: „Es freut uns besonders, dass wir die Kommunikation aktiv ins Stadtgeschehen integrieren und die Werte der Österreichischen Lotterien klar und authentisch positionieren konnten.“

Deutliches Bekenntnis zur Verantwortung

Mit dem Slogan „Hier spielt alles zusammen“ unterstreichen die Österreichischen Lotterien ihren Anspruch und ihre Pflicht, wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung zu verbinden. Das sichtbare Symbol dieser Haltung rollt derzeit durch Wien.

(PA/red)