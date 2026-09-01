ORF schreibt Österreichs Teilnahme am ESC 2027 aus

Der ORF sucht ab sofort per Ausschreibung den österreichischen Act für den Eurovision Song Contest 2027. „Künstlerische Qualität, eine klare persönliche Handschrift und ein Song mit dem Potenzial, ein Millionenpublikum zu erreichen“, sind für den Bewerb vom 11. bis 15. Mai 2027 in Burgas am Schwarzen Meer gefragt. Die Einreichungsfrist läuft bis 18. September.

Alle Genres gesucht

Gesucht werden Solokünstler, Bands sowie musikalische Projekte aller Genres, die mit einem starken, zeitgemäßen und live überzeugenden Auftritt international begeistern können. Laut ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz habe der ESC 2026 in Wien gezeigt, welche Aufmerksamkeit dabei für Musik, Medien und Kreativwirtschaft entstehen kann. „Für Burgas 2027 wollen wir daran anknüpfen und den Auswahlprozess gezielt weiterentwickeln.“

Acts mit internationalem Potenzial

Die Bewerbung sollte einen oder mehrere aussagekräftige Songs bzw. Demos, Informationen zu bisherigen musikalischen Projekten und Live-Erfahrungen sowie Kontaktdaten und Links zur eigenen Website und zu den Social-Media-Kanälen enthalten. Das Mindestalter für eine Teilnahme am ESC beträgt 18 Jahre. Die Auswahl der Acts erfolgt durch eine ORF-interne Fachjury. Ausgewählte Künstler werden anschließend zu weiteren Gesprächen bzw. Castings eingeladen.

(APA/red)