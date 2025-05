Generali mit neuer Marketingchefin

Bei der Generali Versicherung kommt es zu einer personellen Veränderung in der Marketingabteilung: Seit dem 1. Mai 2025 hat Carolin Kracmer die Leitung des Bereichs übernommen. Sie tritt damit die Nachfolge von Tilmann Buchner an, der das Unternehmen künftig in strategischen Fragen weiter beraten wird.

Internationale Erfahrung

Kracmer bringt umfangreiche und langjährige Erfahrung im Bereich Marketing mit. Sie absolvierte ihre Ausbildung an der International School of Management in Dortmund. Berufliche Stationen führten sie unter anderem zu GlaxoSmithKline in Großbritannien, Coca-Cola in den USA sowie zu TJX Europe und Sky Deutschland. Zuletzt war sie als Chief Marketing Officer für die Online-Lebensmittelhändler gurkerl.at und knuspr.de tätig. Laut Generali-Vorstand Reinhard Pohn bringt Kracmer neue Impulse und internationale Perspektiven in das Unternehmen ein. Sie soll eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der aktuellen Unternehmensstrategie „Lifetime Partner 27: Driving Excellence“ übernehmen, die auf innovative, kundenzentrierte Lösungen und digitale Vertriebswege setzt.

Buchners Expertise bleibt erhalten

Die Generali Versicherung zählt mit 2,8 Milliarden Euro Prämieneinnahmen, rund 4.400 Mitarbeitenden und über 1,7 Millionen Kunden zu den größten Versicherern in Österreich. Das Unternehmen ist Teil der internationalen Generali Group, die in über 50 Ländern aktiv ist und weltweit rund 87.000 Mitarbeitende beschäftigt. Tilmann Buchner leitete die österreichische Marketingabteilung seit dem Jahr 2000 und etablierte in dieser Zeit zentrale Bereiche wie Customer Relationship Management und Digital Marketing neu. Auch nach seinem Ausscheiden aus der operativen Leitung bleibt er der Generali als strategischer Berater erhalten und wird weiterhin direkt an den Vorstand berichten.

(PA/red)