Gartner erwartet kräftigen Anstieg der KI-Ausgaben

Die weltweiten Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) werden laut der Beratungsfirma Gartner im Jahr 2026 deutlich stärker wachsen als bisher erwartet. Gartner rechnet mit einem Anstieg um 47 Prozent auf rund 2,59 Billionen US-Dollar. Noch im Jänner war von etwa 2,5 Billionen Dollar ausgegangen worden.

Nach Einschätzung von Gartner-Analyst John-David Lovelock wird vor allem die Nachfrage nach KI-optimierten Servern stark zunehmen. Die Ausgaben in diesem Bereich könnten sich in den kommenden fünf Jahren sogar verdreifachen.

Große Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services, Google und Microsoft investieren verstärkt in zusätzliche Rechenkapazitäten, um den steigenden Bedarf abzudecken.

Bislang werde das Wachstum vor allem von der Technologiebranche getragen. Unternehmen aus anderen Wirtschaftsbereichen würden KI derzeit noch eher gezielt und in einzelnen Anwendungen einsetzen. Laut Gartner zeichnet sich jedoch ein Wandel ab: Immer mehr klassische Unternehmenssoftware wird mit KI-Funktionen ausgestattet. Gleichzeitig verbreiten sich sogenannte KI-Agenten zunehmend – Systeme, die komplexe Aufgaben weitgehend eigenständig übernehmen können.

APA/Red.