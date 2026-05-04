Gamestop plant Übernahme von Ebay

Der US-Videospielehändler Gamestop plant die Übernahme der deutlich größeren Online-Plattform Ebay. Unternehmenschef Ryan Cohen kündigte an, ein Angebot im Gesamtwert von rund 56 Milliarden Dollar in Form von Bargeld und Aktien vorlegen zu wollen. Ziel sei es, gemeinsam einen stärkeren Wettbewerber für Amazon zu schaffen.

Demnach will Gamestop etwa 125 Dollar je Ebay-Aktie bieten, was einem Aufschlag von rund 20 Prozent auf den letzten Schlusskurs entspricht. Berichte über die Pläne sorgten bereits für Kursgewinne im nachbörslichen Handel.

Ein Teil der Finanzierung steht offenbar bereits: Cohen zufolge gibt es eine Kreditzusage über etwa 20 Milliarden Dollar. Wie der restliche Betrag aufgebracht werden soll, ist jedoch noch offen.

Cohen hatte Gamestop in den vergangenen Jahren neu ausgerichtet, unter anderem durch die Schließung vieler Filialen und eine stärkere Fokussierung auf Nischen wie Sammelartikel und Retro-Spiele. Auch Ebay setzt verstärkt auf margenstarke Kategorien wie Sammlerstücke und nutzt zunehmend Künstliche Intelligenz, um das Einkaufserlebnis zu verbessern. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens zu den Übernahmeplänen liegt bislang nicht vor.

APA/Red.