Föderl-Schmid lebend gefunden

Es ist gut ausgegangen. Gott sei Dank. Da ich Alexandra Föderl-Schmid seit Jahrzehnten begleiten durfte, und sie vor allem hier bei uns im Verlagshaus ihre ersten journalistischen Schritte gesetzt hat, ist mir die Sache unheimlich nahe gegangen. Wer nun mit Selbstmord oder Selbstmord-Versuchen Erfahrung hat (ja, und die habe ich in meinem Umfeld leider bereits mehrmals durchmachen müssen), der kennt mehrere Typologien, wenn Menschen ihrem Leben ein Ende setzen wollen.



Die, die’s durchziehen – bitte vergeben Sie mir, dass ich so ehrlich bin – handeln ultimativ egoistisch.

Weil Sie natürlich ihr eigenes Ding durchziehen und nicht darüber nachdenken, was sie denen, die um sie sind, die sich um sie sorgen, die sie lieben, mit diesem ultimativen Schritt antun. Denn das ganze Umfeld eines Suizidfalls ist danach jahrelang psychisch geschädigt, macht sich selbst Vorwürfen und kiefelt an derartigen – für viele unerklärlichen – Extrem-Ereignissen in ihrer eigenen Psyche. Wer auch immer meine Erfahrungen selbst gemacht hat, der mag das bestätigen.



Und dann gibt es den anderen Fall. Die, die gerettet werden. Oder die, die sich dann auch noch retten lassen wollen. In solchen Fällen versteht jeder, der klug überlegt, dass es da um eine ultimative Form eines Hilferufes geht.



Und so dürfte es hoffentlich auch im Fall von Föderl-Schmid sein.



Also – ist es unsere menschliche Pflicht, ihr zu helfen. Und der Gesellschaft zu helfen, und die von grindigen Typen à la Stefan Weber zu befreien, die menschen jagen, Menschen verfolgen, menschen aufblatteln, Menschen diskreditieren wollen.



Natürlich mag man jetzt argumentieren, dass es da zwei Arten von Akademikern gibt: Die einen, die sich and die Spielregeln halten, und die anderen, die sich durchschummeln, die plagiieren, die abschreiben, die kupfern. Aber am Ende des Tages stellt sich eine Frage: Wem nützt es, wenn man den Schnee von gestern auf ein Glasdach schaufelt.



Wir sollten aus dem Fall Föderl-Schmid eine Lehre ziehen und alle miteinander eine Konsequenz fordern: Legt Weber und seinesgleichen das Handwerk. Er soll mit seinen miesen, völlig überflüssigen Attacken, die nicht das geringste bringen, schlagartig aufhören. Und die Föderl-Schmid soll er gefälligst in Ruhe lassen. Wurscht, was da seinerzeit war. Mit dem, was da durch die Medien in ihrer Sache gegangen ist, ist die Frau gestraft genug.



Oder kriegen Sie den Hals nicht voll, Herr Weber? Müssen Sie weiter auf jemanden draufdreschen, der sich von seinem Bruder verabschiedet, und der offenkundig ernsthaft darüber nachdenkt, seinem Leben ein Ende zu setzen? Mir sind Sie schon immer gestunken, Herr Weber.



Ach ja – und vielleicht wollen Sie ja auch bei mir Ihr mieses Aufdeck-Handwerk ausprobieren, weil Ihnen das, was ich da schreibe, nicht passt. Dann werden’s a Pech haben. Denn ich habe drei Studien zwar weit gedeihen lassen, war aber am Schluss meiner akademischen Laufbahn bereits selbständig und hatte 25 Mitarbeiter. Und habe keines meiner Studien zu Ende gebracht. Sie wissen gar nicht, wie glücklich ich darüber bin. Und – ja, ich habe auch getrickst. Wie 90 Prozent meiner Studienkollegen.



Ob die anderen deshalb schlechtere Menschen sind als die Streber – das darf bezweifelt werden.



– Kommentar von Christian W. Mucha