Filzmoos landet PR-Coup im ZDF-Fernsehgarten

Filzmoos, ein 1.500-Seelen-Ort im Pongau, stand am Sonntag, 24. August im Rampenlicht des deutschen Fernsehens: Tourismusdirektor Peter Donabauer war nach Mainz gereist, wo er im ZDF-Fernsehgarten die Wintersportart Yukigassen und die Vorzüge seiner Region vorstellte. Die Live-Sendung erreichte wie gewohnt ein Millionenpublikum im deutschsprachigen Raum. Für den Ort bedeutete das einen Werbewert, den klassische Kampagnen kaum erzielen könnten.

Schneeballschlacht mit Regeln

Yukigassen, aus dem Japanischen mit „Schneeschlacht“ übersetzt, ist ein sportlich organisierter Wettkampf zwischen zwei Teams – mit Spielfeld, festen Regeln und taktischem Charakter. Filzmoos hat diese Sportart nach Österreich geholt und bereits zweimal internationale Bewerbe ausgetragen. Gemeinsam mit dem traditionellen Ballonfahren und den Skigebieten soll Yukigassen die touristische Marke des Orts stärken.

„Wir möchten Lust auf Urlaub im SalzburgerLand machen und zeigen, warum Filzmoos für Aktivurlaub im Winter besonders geeignet ist“, sagte Peter Donabauer. Mit der Präsentation im ZDF sei der Ort einer breiten Zielgruppe in Deutschland nähergebracht worden – einer wichtigen Quelle für Gäste im Salzburger Tourismus.

