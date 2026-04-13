FIBO 2026 setzt auf KI im Gesundheitsbereich

Die FIBO 2026 zeigt in diesem Jahr eine deutliche Neuausrichtung der Fitness- und Gesundheitsbranche hin zu datenbasierten und KI-gestützten Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen sogenannte Longevity- und Health-Modelle, die Training, Prävention und langfristige Lebensqualität miteinander verbinden.

Statt klassischem Fitnessfokus prägen zunehmend digitale Technologien, vernetzte Systeme und künstliche Intelligenz die Branche. Die Messe versteht sich dabei als internationale Plattform für Austausch, Innovation und neue Geschäftsmodelle im Bereich Gesundheit und Fitness.

Ein zentraler Bereich ist die sogenannte Confex Hall, die als Innovationszentrum für Technologie und KI dient. Dort wird im „Future Forum“ ein mehrtägiges Programm zu digitalen Gesundheitslösungen präsentiert. Ergänzt wird das Angebot durch das „Tech Valley“, in dem neue Entwicklungen im Bereich Connected Fitness und Digital Health erlebbar gemacht werden.

Laut Messeleitung soll die FIBO damit stärker als bisher als Impulsgeber für die Verbindung von Sport, Technologie und Gesundheitswirtschaft wirken.

APA/Red.