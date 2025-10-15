Felix Reiterer wird Design Futurist bei Studio Freude

Das Wiener Studio Freude, bekannt für interdisziplinäre Marken- und Raumkonzepte, holt mit Felix Reiterer einen neuen Kopf für Zukunftsfragen ins Haus. Als Design Futurist soll er die Verbindung von Technologie, Daten und Gestaltung weiter vorantreiben – ein Themenfeld, das im kreativen Wettbewerb zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Reiterer verfügt über Masterabschlüsse in Creative Business Processes sowie Digital Design & Experimentelle Medien. Internationale Erfahrungen sammelte er in Dänemark und mit Projekten im Nieuwe Instituut Rotterdam, im CIVA Brussels und bei der Forci Art Foundation in Lucca. Zuletzt war er mit einer Soloausstellung in Kopenhagen vertreten.

Mit dem vielfach ausgezeichneten Projekt „Taste in Translation“, das im Rahmen der Vienna Design Week entstand, arbeiteten Reiterer und das Studio bereits erfolgreich zusammen. Nun wird die Kooperation vertieft.

„Mit Felix holen wir nicht nur technologische, zukunftsgerichtete Kompetenz ins Haus, sondern auch eine neue Form von gestalterischer Intelligenz“, sagt Simon Pointner, Gründer und Kreativdirektor von Studio Freude. Reiterer selbst betont: „Ich will mithelfen, neue Designprozesse zu etablieren, in denen Daten, Algorithmen und Kreativität zu immersiven Markenerlebnissen verschmelzen.“

(PA/red)