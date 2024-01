Feierlicher Glanz: 15 Jahre Opinion Leaders Network

Am Donnerstagabend feierten rund 700 Besucher den 15. Geburtstag des Opinion Leaders Network im über 200 Jahre alten Kasino am Schwarzenbergplatz. Die „Leaders Night“ bot unter der Moderation von Jacqueline Knollmayr nicht nur Einblicke in Österreichs größtes Business-Medium, sondern auch zwei hochkarätig besetzte Podiumsdiskussionen. Unter dem Thema “Medien im Umbruch” diskutierten Opinion Leaders Network-CEO Paul Leitenmüller gemeinsam mit Martina Salomon (CR Kurier), Rainer Nowak (Ressortchef Kronen Zeitung), Rainer Will (GF Handelsverband) und Clemens Pig (CEO APA) über die Entwicklungen im Medienstandort Österreich. Im zweiten Panel sprachen Medien- und Frauenministerin Susanne Raab, Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka über die “Kommunikation der Zukunft“.

V.l.n.r.: Rainer Nowak (Kronen Zeitung), Rainer Will (Handelsverband) Paul Leitenmüller, Martina Salomon (Kurier) und Clemens Pig (APA) © LEADERSNET/Christian Mikes

Zwischen den lebhaften Diskussionsrunden wurden Video-Grußbotschaften von prominenten Gratulanten eingespielt, darunter Wirtschaftsminister Martin Kocher, Staatssekretär für Digitalisierung Florian Tursky und nicht zuletzt Bundespräsident Alexander van der Bellen höchstpersönlich.

Sacher-Chef Matthias Winkler und Paul Leitenmüller beim anschneiden der 60 Kilo schweren Original Sacher-Torte © LEADERSNET/Christian Mikes

Am “Casino on Tour“-Roulette-Tisch der Casinos Austria konnten die Gäste nicht nur ihr Glück versuchen, sondern taten dies auch für den guten Zweck, indem sie gegen eine freiwillige Spende spielten, die vollständig an die “Wings for Life”-Stiftung ging. Zahlreiche attraktive Preise, darunter ein Casinos Austria-Gruppenpackage, ein VIP-Package für den Wings-for Life World Run 2024 sowie eine Uhr von Frederique Constant im Wert von 5.000 Euro, wurden unter den Teilnehmern verlost. Die Preisverleihung übernahm Thomas Lichtblau, Managing Director der Casinos Austria. Das VIP-Package für die Schiflugweltmeisterschaft 2024 überreichte Wolfgang Layer (Leitung Kommunikation/Marketing der Volksbank Wien) dem glücklichen Gewinner.

Für Gaumenfreuden sorgten nicht nur das reichhaltige Buffet von DoN und das Käse-Buffet von SalzburgMilch, sondern auch ein Dessert-Tisch inklusive Candy-Bar und Niemetz Schwedenbomben. In traditioneller Wiener-Manier wurde für später am Abend ein exklusiver Würstelstand aufgestellt. Verschiedene Bars boten eine breite Auswahl an Getränken, darunter Brau-Union-Bier, Schlumberger-Sekt, Hagn-Wein und eine LEADERS-Bar mit Gin-Tonic.

Und wer mit dem Dessert-Tisch noch nicht zufrieden war, durfte sich über ein besonders Highlight freuen. Eine beeindruckende 60 Kilogramm schwere Original Sacher-Torte, welche von Matthias Winkler, den General Manager des Hotel Sacher, selbst angeschnitten wurde.

Möglich machte das Ganze der Eventepuipment-Ausstatter Frankl24 und Technikspezialisten Habegger, welche gemeinsam die Location im LEADERSNET-Look verwirklichten. Zwischen 19:00 und 22:00 Uhr wurde das Jubiläumsfest via Live-Stream übertragen.

PA/Red.