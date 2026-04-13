FAZ holt erste Herausgeberin ins Führungsteam

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bekommt erstmals eine Frau im Herausgebergremium: Helene Bubrowski wird ab 1. Jänner 2027 Teil der kollektiven Führung der Zeitung.

Bubrowski kehrt damit zu ihrem früheren Arbeitgeber zurück. Sie war bereits von 2013 bis 2023 für die „FAZ“ tätig, unter anderem als Politikredakteurin und später als Hauptstadt-Korrespondentin. Danach wechselte sie zu Table.Media, wo sie zuletzt Co-Chefredakteurin war.

Künftig soll sie in der „FAZ“ gemeinsam mit Berthold Kohler die politische Redaktion leiten. Zusätzlich übernimmt sie Verantwortung für die Online-Redaktion zusammen mit Herausgeber Carsten Knop.

Der Wechsel steht im Zusammenhang mit weiteren personellen Veränderungen im Herausgebergremium, darunter der geplante Ruhestand von Gerald Braunberger. Mit der neuen Struktur setzt die Zeitung auf eine erweiterte Führungsaufteilung in verschiedenen Ressorts.