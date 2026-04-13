Familienfreundlichkeit mit Gütesiegel: NV erneut ausgezeichnet

Die Niederösterreichische Versicherung AG wurde erneut für ihr konsequentes Engagement in Sachen Familienfreundlichkeit gewürdigt. Im Rahmen einer feierlichen Verleihung überreichte Claudia Plakolm, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie, das staatliche Gütezeichen „berufundfamilie“ an die NV – ein sichtbares Zeichen für gelebte Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben.

Jene Unternehmen, die mit dem staatlichen Gütezeichen für eine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet wurden, haben bedarfsgerechte Maßnahmen entwickelt, um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Bei der NV wurden die Gleitzeit und flexiblen Arbeitszeitmodelle, die im Vergleich zu anderen Unternehmen weit überdurchschnittlichen freiwilligen Sozialleistungen, die Möglichkeit eines Karenztreffens und diverse Seminarmöglichkeiten rund um das Thema Beruf, Familie und Privatleben besonders positiv beurteilt.

NV-Generaldirektor Mag. Stefan Jauk: „Die Auszeichnung bestätigt unseren Weg: Familienfreundlichkeit ist für uns kein Schlagwort, sondern ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Sie stärkt die Bindung zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, steigert unsere Attraktivität am Arbeitsmarkt und erleichtert den Wiedereinstieg nach der Karenz. Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben ist heute ein entscheidender Wettbewerbsvorteil – und zugleich die Grundlage für Leistungsfähigkeit, Motivation und nachhaltigen Erfolg.“

Bereits 2013 unterzog sich die NV erstmals dem Audit berufundfamilie. Seither wird die Re-Zertifizierung alle drei Jahre erfolgreich durchgeführt – ein klares Zeichen für die nachhaltige Verankerung familienfreundlicher Maßnahmen im Unternehmen.

Die Niederösterreichische Versicherung als österreichischer Leitbetrieb und führender Regionalversicherer mit 45 Standorten in Niederösterreich und Wien beschäftigt 680 Mitarbeiter, davon über 440 in der Kundenbetreuung. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Prämienvolumen von 470 Mio. Euro und betreut über 300.000 Kunden mit 1.482.000 Versicherungsverträgen.

Entgeltliche Schaltung