Clemens Pig analysiert die neue Welt ohne Wahrheit

Zum 80-jährigen Gründungsjubiläum der Austria Presse Agentur veröffentlicht Clemens Pig, CEO der APA, sein neues Buch „Welt ohne Wahrheit“ – und trifft damit den Nerv einer Zeit, in der sich die Grundlagen demokratischer Öffentlichkeit grundlegend verschieben.

Wenn Wahrheit zur Verhandlungssache wird

Autokraten, Tech-Populisten, Algorithmen, Fake News und KI-Bots prägen zunehmend die öffentliche Debatte. In einer Informationswelt, in der Wahrheit oft nur noch als Behauptung erscheint, stellt sich eine zentrale Frage: Wie lässt sich Demokratie unter diesen Bedingungen verteidigen? Clemens Pig zeichnet das Bild einer Gesellschaft, in der ohne gemeinsame Faktenbasis jede Diskussion zur Glaubensfrage wird – ein Zustand, der demokratische Systeme anfällig für Manipulation macht.

Doch die neue Bedrohung entsteht nicht nur durch klassische Propaganda oder Zensur. Sie liegt ebenso in den Mechanismen digitaler Plattformen. Algorithmen bevorzugen Aufmerksamkeit statt Verlässlichkeit, Fake News verbreiten sich schneller als ihre Korrektur, und Künstliche Intelligenz kann Inhalte erzeugen, die Realität täuschend echt verzerren. Die Dunkelheit, so Pig, kommt heute auch aus unseren Social Media Timelines.

Ein europäischer Gegenentwurf

In seinem Buch analysiert Clemens Pig diese neue Kommunikationsordnung und stellt eine zentrale Frage: Wie lassen sich Qualitätsjournalismus und digitale Öffentlichkeit so verbinden, dass Demokratie gestärkt wird? Seine Antwort ist ein europäischer Gegenentwurf zur globalen Plattformlogik – basierend auf klaren Regeln, technologischer Innovation und digitaler Souveränität.

Ein entscheidender Hebel dabei ist Kooperation. Pig plädiert für ein Zusammenspiel von Medien, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Besonders hebt er die Rolle unabhängiger Nachrichtenagenturen hervor: Als oft unsichtbare, aber zentrale Akteure im Nachrichtenfluss stehen sie für verlässliche Information jenseits algorithmischer Verzerrung.

Die fünfte Säule der Demokratie

Gleichzeitig denkt Pig weiter: In der digitalen Informationsordnung von morgen werden auch die Nutzer selbst zur aktiven Kraft – zur „fünften Säule“ der Demokratie. Seine Vision ist ein kooperativ gestaltetes, redaktionelles Social Media, in dem Journalismus und Publikum nicht gegeneinander arbeiten, sondern gemeinsam eine belastbare Informationsbasis schaffen.

Das ab sofort erhältliche Buch wird ergänzt durch Interview-Beiträge namhafter internationaler Experten, darunter die Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa, der Journalismusforscher Jeff Jarvis, der Sicherheitsexperte Carlo Masala, APA-Chefredakteurin Maria Scholl, der Medienwissenschaftler Martin Andree sowie der Medienmanager Dmitry Shishkin. Gemeinsam liefern sie unterschiedliche Perspektiven auf die drängendsten Fragen unserer Zeit.

„Welt ohne Wahrheit“ bietet damit nicht nur eine fundierte Analyse der Informationsgesellschaft im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz und Fake News. Es zeigt auch konkret, was Europa jetzt tun muss, um eine demokratische Informationsordnung zu verteidigen – und wie wir alle als Mediennutzer dazu beitragen können.

Buchhinweis: Clemens Pig: „Welt ohne Wahrheit. Demokratie verteidigen in der neuen Welt- und Kommunikationsordnung“, Brandstätter Verlag, 216 Seiten, 25 Euro

(Entgeltliche Einschaltung)