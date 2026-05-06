Generation Now: Zwischen Workout, Livestream und Big Screen

Sport ist für junge Menschen in Österreich weit mehr als eine Freizeitbeschäftigung. Er ist ein wesentlicher Teil ihres Alltags, Ausdruck von Lifestyle und zugleich ein relevantes Medienumfeld. Genau das zeigt die aktuelle RTL AdAlliance Studie „Generation Now“, die über die hauseigene Befragungsplattform love2say durchgeführt wurde: 89 Prozent der 16- bis 29-jährigen treiben regelmäßig Sport, 79 Prozent sehen Sportsendungen oder Sport-Streams. Sport ist damit innerhalb dieser Zielgruppe sowohl im Alltag als auch in der Mediennutzung stark verankert.

Live-Inhalte und Big Screen bleiben zentral

Beim Konsum von Sportinhalten ergibt sich ein klares Bild: Lineares TV ist mit 49 Prozent der meistgenutzte Kanal und liegt damit vor Social Media, Mediatheken und kostenlosen Videoportalen. „Die Studie zeigt, dass Sportinhalte gerade bei jungen Zielgruppen stark mit dem Big Screen verbunden sind. Lineares TV bleibt ein zentraler Zugang zu Sportcontent“, betont Christian Aigner-Sattler, Head of Market & Media Research bei RTL AdAlliance in Österreich.

Besonders gefragt sind Live-Inhalte: 68 Prozent der sportaffinen jungen Menschen sehen am liebsten Live-Übertragungen. Drei von vier Befragten konsumieren Sportinhalte auf dem TV-Gerät.

Hohe Werbeakzeptanz und differenzierte Zielgruppen

„Unsere Ergebnisse belegen, dass Werbung im Sportumfeld mehrheitlich positiv wahrgenommen wird – im linearen TV ist die Akzeptanz am höchsten“, hebt Christian Aigner-Sattler hervor. Inhaltlich passen aus Sicht der Befragten vor allem Sportartikel, Bekleidung sowie Gesundheitsprodukte gut in das Sportumfeld. Weiters werden Snacks, Lebensmittel, Getränke, technische Gadgets und Reisen genannt.

Die Studie macht außerdem deutlich, dass junge Zielgruppen alles andere als homogen sind. Insgesamt werden sechs unterschiedliche Typen definiert, die sich in ihren Interessen, ihrer Mediennutzung und ihrem Zugang zum Thema Sport unterscheiden. Das unterstreicht, wie differenziert die Ansprache auch innerhalb eines gemeinsamen Themenfeldes sein muss.

Fazit: Sport ist für junge Zielgruppen in Österreich fest im Alltag und in der Mediennutzung verankert – und damit ein attraktives Umfeld für Markenkommunikation.

Als „Home of Sports“ bündelt RTL AdAlliance in Österreich starke TV-Sender, reichweitenstarke Digitalangebote und attraktive Live-Sportrechte zu einem leistungsstarken Total-Video Werbeumfeld. Vom Stadionfeeling im Wohnzimmer bis zum Highlight-Clip im Stream – garantiert brandsafe und hochwertig.

Hier geht’s zur Sportstudie der RTL AdAlliance.

(Entgeltliche Einschaltung)