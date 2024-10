FACHGRUPPE WERBUNG – 200 zufriedene Teilnehmer

Über 200 Teilnehmer besuchten den „Tag der Marktkommunikation 2024“ der Fachgruppe Werbung im Wiener Odeon. Die Themen Künstliche Intelligenz (KI) und Mut zum unkonventionellen Denken standen dabei im Zentrum des Events.

Künstliche Intelligenz (KI), vertrauen in diese Technologie sowie die Leidenschaft für außergewöhnliche Kommunikation setzten den thematischen Rahmen des Tag der Marktkommunikation 2024 der Fachgruppe Werbung am vergangenen Montag im Wiener Odeon.

Gerechtigkeit und Vertrauen in die KI

So forderte Alexandra Wudel, Gründerin von Fem AI und AI Person of the Year 2024, in ihrer Keynote, dass die Branche klare Spielregeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz brauche. Ihre Zusammenarbeit mit Firmen wie Microsoft und Google anstelle der Politik sei ein Zeichen dafür, dass hier praktische Lösungen für die Branche schneller und effektiver zu erzielen seien. Sie wünsche sich zudem eine Bewegung, die sich für eine gerechte KI einsetzt. Vorbilder könnten hier Fridays for Future oder die MeToo-Bewegung sein. Sie sprach sich jedenfalls gegen die Angst vor KI aus: „Die Angst, dass KI uns ersetzt, ist unbegründet. Die wirkliche Gefahr besteht darin, dass KI diejenigen ersetzt, die sie nicht nutzen“, erklärte A. Wudel in ihrer Keynote. Sie forderte dabei mehr Investitionen seitens der Politik und hob hervor, dass bestehende Regulierungen wie der EU AI Act zwar gute Ansätze böten, aber in ihrer Umsetzung hinterfragt werden müssen.

Mehr Leidenschaft für die Kommunikation

David Stephan, Gründer von David+Martin, inspirierte das Publikum hingegen mit seinem leidenschaftlichen Plädoyer für Kreativität und Innovation, welche er anhand eigener Beispiele aus der Praxis illustrierte. D. Stephan verwies in seiner Keynote darauf, dass Fortschritt nicht durch blinden Gehorsam erreicht wird, sondern durch Mut und Leidenschaft. „Wer Fortschritt nur als Bedienung sieht und verweigert, wird zwangsweise scheitern“, so der Kommunikationsfachmann. Seine eindringliche Botschaft lautete daher: „Passion ist alles. Nur mit Leidenschaft kann man außergewöhnliche Ideen entwickeln und den Mut aufbringen, Regeln zu brechen.“ Unkonventionell zu denken und mutig zu handeln sei daher sein dringender Appell an die Branche.